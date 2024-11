Mann fliegt Drohne in Sicherheitsbereich von Flughafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat in Friedrichshafen (Bodenseekreis) seine Drohne in den erweiterten Sicherheitsbereich des Flughafens gesteuert. Kriminalpolizisten war die Drohne aufgefallen, weil sie in die Nähe eines Gebäudes der Kriminalpolizei geflogen war, das sich ebenfalls im erweiterten Sicherheitsbereich des Flughafens befindet, wie ein Polizeisprecher sagte. Damit war der Mann mit seinem Fluggerät auch im Nahbereich sicherheitsrelevanter Gebäude unterwegs.

Der 54-Jährige hatte den Drohnenflug nicht angemeldet, sei über die zulässige Flughöhe geflogen und obendrein habe die Drohne keine erforderliche Kennzeichnung gehabt. Außerdem habe der Mann für das Gerät keine Versicherung vorweisen können. Hinweise auf eine kriminelle Absicht bei dem Vorfall am Mittwoch habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben.