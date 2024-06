Aktuell Land

Mann flüchtet mit gestohlenem Auto - Ermittlung wegen versuchtem Mord

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist mit einem gestohlenen Auto in Lindau vor der Polizei geflüchtet. Wegen seiner Fahrweise ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes gegen ihn, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Bei der Flucht bedrohte der 33-Jährige demnach einen Fußgänger mit einem Beil und kollidierte mit einem Fahrrad. Der Radfahrer wurde am Dienstag leicht verletzt, als er zur Sicherheit vom Fahrrad sprang.