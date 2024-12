Mann bei Brand in Heilbronner Asylunterkunft schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einer Flüchtlingsunterkunft mit 100 Bewohnern in Heilbronn hat es gebrannt. Ein Bewohner wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer soll im dritten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen sein. Hier entwickelte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag viel Rauch. Die Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst rückten zu der Unterkunft aus. Die Feuerwehr brachte die 100 Bewohner aus dem Gebäude. Sie retteten dabei eine Person mit einer Drehleiter von einem Fenstersims.

Zwei Zimmer des dritten Stocks standen im Vollbrand. In einem der Zimmer fand die Feuerwehr den Schwerverletzten. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Der dritte Stock ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die 19 betroffenen Menschen werden mit einem Bus der Stadt Heilbronn in eine andere Unterkunft gebracht.

Wieso der Brand ausgebrochen ist, ist bisher nicht klar. Am Montagabend habe es schon einen Vollbrand einer Scheune in Eppingen (Landkreis Heilbronn) gegeben. Auch hier ist der Grund für den Brand bislang nicht geklärt. Die Scheune muss abgerissen werden.