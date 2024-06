Mann bei Brand in Autohaus schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Autohaus in Geislingen im Regierungsbezirk Stuttgart ist ein 58 Jahre alter Angestellter schwerstverletzt worden. Der Sachschaden wird von den Einsatzkräften auf etwa eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Als die Feuerwehr am frühen Freitagabend eintraf, loderten den Angaben zufolge bereits mehrere Meter hohe Flammen aus dem Gebäude.

Mehr als 85 Feuerwehrleute aus mehreren Orten bekämpften den Brand. Zudem waren unter anderem das DRK, mehrere Notfallseelsorger und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Ursache des Feuers war noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

