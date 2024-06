Aktuell Land

Mann überquert unerlaubt Gleise und wird von Zug verletzt

Ein mutmaßlich betrunkener 38-Jähriger ist am Bahnhof in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) von einem ICE erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag überquerte der Mann am frühen Morgen unerlaubt die Gleise, als sich der Zug mit rund 80 Kilometern pro Stunde näherte. Der Lokführer erkannte den Mann und leitete eine Schnellbremsung ein. Dennoch sei der 38-Jährige durch den Zug am Arm und an der Hand verletzt worden. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.