Möbelgeschäft brennt - Kleintiere aus Zoohandlung gerettet

Ein Möbelgeschäft in Bruchsal ist in Brand geraten. (Archivbild)

Ein Möbelgeschäft in einem Einkaufszentrum in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht in Brand geraten. Den Schaden schätzte die Polizei auf eine sechs- bis siebenstellige Summe. Der Feuerwehr sei es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudekomplexes zu verhindern. Der dichte Rauch drohte laut Polizei allerdings in einen angrenzenden Zoofachhandel zu ziehen. Deshalb hätten sich die Einsatzkräfte Zutritt zu dem Geschäft verschafft und die Kleintiere in Sicherheit gebracht.

Verletzte wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war den Angaben nach zunächst unbekannt.