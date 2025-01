Lkw kracht in Auto – Frau leicht verletzt

Ein Lkw kracht in das Auto einer Frau, sie wird leicht verletzt. (Symbolbild)

Bei einem Zusammenstoß eines Lkw mit einem Auto im Mannheimer Stadtteil Jungbusch ist eine junge Frau leicht verletzt worden. Der 38-jährige Fahrer des Lastwagens übersah den Wagen der Frau an einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. Dadurch krachte der Mann mit seinem Lkw in das Auto der vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 11.000 Euro. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich leicht beeinträchtigt.