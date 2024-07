Lkw gerät in Baustelle - Fahrer tot, vier Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Erkenbrechtsweiler (Landkreis Esslingen) ist ein 62-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Drei Arbeiter und der Fahrer eines Teerlastzugs haben schwere Verletzungen erlitten, wie die Polizei mitteilte. Die drei 26, 37 und 53 Jahre alten Arbeiter waren mit Asphaltierungsarbeiten beschäftigt.

Der Lkw-Fahrer war mit einem mit Erdaushub beladenen Muldenkipper unterwegs. Er sei aus noch unklarer Ursache in die Baustelle gefahren, statt wie ausgeschildert vorher abzubiegen, hieß es.

Der Lkw prallte gegen einen Sattelzug-Kipper, der mit Teer beladen war. Dessen 63 Jahre alter Fahrer war gerade dabei, dieses in die Mulde einer Teermaschine abzukippen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Fahrzeug gegen die Maschine gedrückt. Die beiden tonnenschweren Fahrzeuge wurden dadurch laut Polizei mehrere Meter nach hinten geschoben.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Lkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die vier Schwerverletzten wurden in Kliniken gebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Wieso der Lkw-Fahrer in die Baustelle fuhr, ist laut Polizei noch unklar. Sie sei ordnungsgemäß gekennzeichnet und abgesperrt gewesen. Mehrere Kinder, die den Unfall beobachtet hatten, wurden im Rathaus betreut.