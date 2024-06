Aktuell Land

Lemke fordert neues Gesetz zu Hochwasserschutz

Angesichts der schweren Überflutungen in Bayern und Baden-Württemberg fordert Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ein neues Gesetz zum besseren Schutz vor Hochwasser in Deutschland. »Es wird immer deutlicher, dass wir uns gegen die Folgen der Klimakrise besser schützen müssen«, teilte die Ministerin am Montag schriftlich mit. »Dafür brauchen wir auch ein neues Hochwasserschutzgesetz.« Hierzu gebe es bereits »intensive Gespräche« mit den Bundesländern. Weitere Details teilte die Ministerin zunächst nicht mit. Auch blieb offen, welche Verbesserungen sie sich von einer gesetzlichen Änderung ganz konkret erhoffen würde.