Leiche aus Bodensee geborgen

Im Bodensee ist am Samstag ein toter Mann gefunden worden. Wie die Polizei in Bregenz (Österreich) mitteilte, entdeckte eine Bootsfahrerin den Leichnam am Vormittag zwei Kilometer vor der Mündung des Neuen Rheins an der Wasseroberfläche treibend. Zu Identität, Todeszeitpunkt und Todesursache konnte ein Polizeisprecher nichts sagen. Ob ein Zusammenhang mit einer Suchaktion am Freitag am Rhein bei Lustenau an der österreichisch-schweizerischen Grenze besteht, sei offen. Die österreichische Wasserrettung barg die Leiche und übergab sie der Polizei in Lindau, die nun die weiteren Ermittlungen führt.