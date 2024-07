LBBW steigt als Nachwuchs-Sponsor beim VfB ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) steigt beim VfB Stuttgart als Nachwuchs-Sponsor ein. Das Finanzinstitut unterstütze als »Exklusiv-Partner« von der neuen Saison an die zweite Mannschaft des Fußball-Bundesligisten in der 3. Liga sowie alle Teams aus dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ), teilten der Vizemeister und die größte deutsche Landesbank mit. Bereits am Samstag werde die LBBW im Drittliga-Auftaktspiel des VfB II bei Hansa Rostock (16.30 Uhr) auf den Spielertrikots stehen. Zur finanziellen Höhe des Sponsorings machten beide Seiten keine Angaben.

Die LBBW ist einer von zwei neuen Sponsoren, die der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Vereins angekündigt hatte. Ein weiterer aus der Region werde in einigen Wochen dazukommen, sagte er nun der Deutschen Presse-Agentur. Auch dieser sei aber kein Ersatz für den Hauptsponsor- und Trikotsponsor Winamax, von dem sich der VfB im Sommer 2025 vorzeitig trennen will. Für das französische Unternehmen suchen die Stuttgarter daher auch noch einen Nachfolger.