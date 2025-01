Kutsche überschlägt sich - zwei Menschen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Kutschfahrt nahe Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) sind ein Kutscher und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden. Das Gefährt überschlug sich, nachdem das Zugpferd wohl durch das Geräusch von Motorsägen aufgescheucht worden war, wie die Polizei mitteilte. Der Kutscher habe daraufhin die Kontrolle über das Gespann verloren.

Die Kutsche war den Angaben nach am Nachmittag auf einer Straße bergab in der Nähe eines Waldstücks unterwegs. Ein Rettungshubschrauber brachte den 54-jährigen Kutscher und seine 46 Jahre alte Begleiterin nach dem Unfall in Krankenhäuser. Das Pferd blieb laut Polizei unverletzt.