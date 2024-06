Aktuell Land

Kunden klagen über Atemwegsreizungen: Einkaufsmarkt geräumt

Weil mehrere Kunden über Atemwegsreizungen klagten, ist ein Einkaufsmarkt in Nürtingen (Kreis Esslingen) geräumt worden. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Markt geräumt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war wohl versprühtes Reizstoffspray für die Beschwerden bei insgesamt acht Menschen verantwortlich. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die Feuerwehr durchlüftete den Einkaufsmarkt. Ermittlungen zum Verursacher nahm die Polizei nach dem Vorfall am Mittwochmittag auf.