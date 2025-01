KSC verliert erste Partie nach Siwsiwadse-Abgang

Christian Eichner und der KSC testeten am Dienstag gegen den FC St. Gallen.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat im ersten Spiel nach dem Abschied von Torjäger Budu Siwsiwadse eine Niederlage kassiert. Die Badener verloren den Test gegen den Schweizer Conference-League-Starter FC St. Gallen im Rahmen ihres Trainingslagers in Spanien mit 1:2 (0:1).

Schon in der ersten Minute geriet der KSC durch ein Tor von Willem Geubbels in Rückstand. Auf den späten Ausgleich durch Louey Ben Farhat (85.) antwortete St. Gallen prompt mit einem weiteren Treffer durch Victor Ruiz (86.).

KSC bemüht sich um neuen Stürmer

Siwsiwadse war am Freitag zum Bundesligisten 1. FC Heidenheim gewechselt. Der Georgier hinterlässt eine große Lücke im Angriff des KSC, in der Hinrunde hatte er immerhin 14 Pflichtspieltore erzielt. Sportchef Sebastian Freis hatte bereits angekündigt, dass sich der Club um einen Ersatz bemühen werde.

Verteidiger Robin Bormuth gab gegen St. Gallen sein Comeback nach einem Kreuzbandriss. Noch bis Samstag trainieren die Karlsruher in Spanien. Zum Rückrunden-Start tritt das Team von Coach Christian Eichner am 19. Januar beim 1. FC Nürnberg an.