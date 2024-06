Aktuell Land

Kretschmann zum Hochwasser: Situation noch nicht überstanden

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält die Hochwasserlage im Südwesten weiterhin für angespannt. »Auch für die kommenden Stunden ist in vielen betroffenen Regionen lokaler Starkregen angekündigt«, teilte der Grünen-Politiker am Sonntag mit. »Wir haben es mit einer sehr herausfordernden Situation zu tun, die noch nicht überstanden ist.« Kretschmann dankte den Helfern und appellierte an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben.