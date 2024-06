Kretschmann zu Hochwasser: »Werden so was häufiger bekommen«

Winfried Kretschmann (Grüne, 2.v.r), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU, 3.v.r) schauen die Hochwasserlage in Kehlen an, Im Hintergrund ist die Grundschule von Kehlen zu sehen.

Die Menschen im Land müssen sich nach Worten von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf immer häufigere Hochwasserlagen einstellen. »Wir müssen damit rechnen, dass wir so was häufiger bekommen«, sagte der Grünen-Politiker am Montag bei einem Besuch in der besonders betroffenen Gemeinde Meckenbeuren. Das sei schlicht ein Ergebnis des Klimawandels. Verglichen mit Bayern sei Baden-Württemberg diesmal mit einem blauen Auge davongekommen, so der Regierungschef. Aber im Norden des Landes ei die Lage noch »höchst prekär«.