Kretschmann für baldige Nennung von Grünen-Spitzenkandidat

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sollte der Grünen-Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg bald benannt werden. Köpfe würden für die politischen Entscheidungen der Menschen immer wichtiger, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. »Deshalb ist es wichtig, das jetzt mal in Bälde zu präsentieren und gut zusammenzuarbeiten. Das werden wir mit Sicherheit hinbekommen.« Konkrete Namen nannte Kretschmann keine. »Wir werden für die Landtagswahl einen guten Kandidaten oder eine Kandidatin präsentieren«, sagte er.

Er rate aber, noch nicht in den Wahlkampf einzusteigen. »Das kann nicht gutgehen und widerspricht allen Erfahrungen, die ich in meinem politischen Leben gemacht habe«, sagte Kretschmann. »Die jüngsten Wahlen zeigen, dass sich da immer noch schnell was drehen kann.«

Bei der nächsten Landtagswahl im Südwesten im Frühjahr 2026 wird Kretschmann nicht mehr antreten. Als Favorit für die Spitzenkandidatur der Grünen gilt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der sich dazu aber bislang noch nicht klar geäußert hat.

Einfach dürfte die Wahl für die Grünen Umfragen zufolge nicht werden. Die CDU führt seit Monaten die Befragungen mit mehr als zehn Prozentpunkten Vorsprung an. In der neuesten Umfrage kamen die Grünen auf nur noch 18 Prozent, das war der niedrigste Wert seit 2010.