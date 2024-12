Kretschmann über Todesfahrt von Magdeburg erschüttert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann trauert um die Opfer der Attacke in Magdeburg. »Das schreckliche Ereignis in Magdeburg erschüttert uns zutiefst – gerade in der Adventszeit, die eigentlich von Frieden, Besinnung und Gemeinschaft geprägt sein sollte. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die von diesem Anschlag betroffen sind«, sagte der Grünen-Politiker. Baden-Württemberg stehe in dieser schweren Zeit fest an der Seite der Menschen in Sachsen-Anhalt. »Mein Dank gilt den Einsatzkräften vor Ort.«

Am Freitagabend fuhr ein Auto auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in die Menschenmenge, dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, ein Erwachsener und ein Kleinkind. Die Polizei sprach von 15 Schwerstverletzten. Bei dem festgenommenen Verdächtigen soll es sich um einen Arzt aus Bernburg handeln, der aus Saudi-Arabien stammt.