Kreis Ludwigsburg: Sechser im Lotto mit Millionengewinn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Über einen Lotto-Gewinn von mehr als einer Million Euro kann sich eine Frau aus dem Kreis Ludwigsburg freuen. Sie tippte am Wochenende beim klassischen »6 aus 49« auf die sechs richtigen Zahlen, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. Nur die Superzahl 3 fehlte demnach noch, um den ganz großen Jackpot zu knacken.

Die Frau hatte beim Tippen ihre Lotto-Kundenkarte dabei, wie es weiter hieß. Ihre 1.084.689,10 Euro würden ihr daher in den nächsten Tagen automatisch überwiesen.

Bundesweit habe es in derselben Gewinnklasse am Wochenende nur einen weiteren Gewinn gegeben. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn soll laut Lotto Baden-Württemberg bei 1 zu 15,5 Millionen gelegen haben. Für den großen Jackpot mit rund fünf Millionen Euro stünde Ende August die nächste Ziehung an. Die Chance, hier zu gewinnen, läge bei 1 zu 140 Millionen.