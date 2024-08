Krankenwagen mit Patient an Bord baut Auffahrunfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Krankenwagen mit einem Patienten an Bord hat auf einer Bundesstraße bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) einen Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen verursacht. Wie viele Menschen verletzt worden sind, war zunächst unklar. Es sei allerdings niemand schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Krankentransporter sei aus bislang unbekannter Ursache einem Auto aufgefahren und habe dieses in die Leitplanke geschoben. Daraufhin sei der Krankenwagen in weitere Fahrzeuge gekracht. Drei Autos seien ineinander geschoben worden. Der Krankenwagen war ohne eingeschaltete Signale unterwegs. Die betroffene Bundesstraße 291 war am frühen Nachmittag voll gesperrt worden.