Kontrolle über Auto verloren: Zwei Jugendliche sterben

Zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche sind bei einem Autounfall auf einer Landstraße in der Nähe von Heidenheim gestorben. Eine 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der 18-jährige Autofahrer hatte vor dem Unfall in einer Rechtskurve vor dem baden-württembergischen Giengen an der Brenz die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommendes Fahrzeug noch ausweichen konnte. Allerdings prallte das Auto des jungen Mannes dann mit der Beifahrerseite in die Front eines dritten Wagens, den die 22-Jährige fuhr. Der 18-Jährige und sein 17 Jahre alter Beifahrer erlitten tödliche Verletzungen. Die Landstraße musste nach dem Unfall am späten Freitagmittag zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen laufen.