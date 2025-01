Klubbesuch endet in Polizeigewahrsam

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 18-Jähriger soll sich in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) geweigert haben, einen Klub zu verlassen und ist von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Ein Mitarbeiter des Klubs habe sich in den frühen Morgenstunden bei der Polizei gemeldet, weil der 18-Jährige den Klub trotz Aufforderung nicht habe verlassen wollen, teilte die Polizei mit. Wieso er den Klub verlassen sollte, war der Polizei nicht bekannt. Der angerückten Streife gegenüber verhielt er sich demnach aggressiv. In seinem Schuh wurde den Angaben zufolge ein Schlagstock gefunden. Wie genau die Beamten auf den Fund stießen, blieb unklar.

Im Anschluss forderten die Beamten den 18-Jährigen laut Mitteilung mehrfach dazu auf, das Gelände des Klubs zu verlassen. Auch ein Platzverweis brachte ihn demnach nicht zum Gehen. Deshalb führten die Beamten den 18-Jährigen weg und erklärten ihm, dass er wegen des Platzverweises das Klubgelände und die umliegenden Parkplätze nicht mehr betreten dürfe. Daraufhin habe der 18-Jährige die Beamten beleidigt und das Gelände mit einem Bekannten verlassen.

Weiterhin Widerstand geleistet

Kurz darauf sei er jedoch zurückgekehrt und habe den Streifenwagen umkreist und die Beamten verbal provoziert. Um den 18-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen und in den Streifenwagen zu setzen, seien Handschellen nötig gewesen.

Einem Polizeisprecher zufolge roch der 18-Jährige nach Alkohol, ein Atemtest wurde nicht durchgeführt. Ein Bluttest sollte Klarheit bringen, das Ergebnis stand zunächst aus. Der 18-Jährige durfte die Polizeiwache nach Beendigung der Maßnahmen verlassen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung.