Klimaaktivisten kleben sich am Flughafen Stuttgart fest

STUTTGART. Klimaaktivisten der Letzten Generation versuchen seit dem Morgen, den Verkehr am Flughafen Stuttgart zu stören. Nach Angaben der Bundespolizei klebten sich zwei Aktivisten auf einer Zubringerstraße zur Start- und Landebahn fest. Der Flugverkehr sei dadurch nicht beeinträchtigt, betonte ein Sprecher.

»Jeweils zwei Menschen in orangen Warnwesten drückten friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift «Oil kills» und «Sign the treaty» zur Schau stellten«, berichtete die Organisation selbst laut Mitteilung. »Die Start- und Landebahnen wurden dabei nicht betreten.« Aktionen gab es auch an den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Köln-Bonn und Nürnberg. In Nürnberg ist der Flugverkehr derzeit eingestellt.

Beitrag der Letzen Generation auf X zur Aktion