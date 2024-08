Keine Spur: Fahndung nach flüchtigen Gefängnisinsassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Von den beiden aus einem Gefängnis in Basel geflüchteten Insassen gibt es bislang wohl keine Spur. Die internationale Fahndung daure auch am Samstag weiter an, sagte ein Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Die zwei Männer waren den Angaben der Behörde nach am Freitagnachmittag aus dem Gefängnis Bässlergut ausgebrochen, das nahe der Grenze zu Baden-Württemberg liegt.

Der 22-jährige Tunesier war in Haft, weil ihm unter anderem vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung und Raub vorgeworfen werden. Der 37-jährige Algerier war wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise verurteilt worden.

Wie die Männer aus dem Gefängnis entkamen, teilten die Behörden nicht mit.