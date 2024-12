Kein Niederschlag, aber schlechte Sicht an Silvester

Kalte Luft und Nebel in den niedrigeren Lagen könnten in der Silvesternacht für schlechte Sicht aufs Feuerwerk sorgen.

STUTTGART. Zum Start ins neue Jahr bleibt es in Baden-Württemberg voraussichtlich trocken - allerdings bei eingeschränkter Sicht. »Es kann schon sein, dass man nach zehn Minuten gar nichts mehr sieht, wenn die Raketen über dem Nebel explodieren und der ganze Staub nach unten fällt«, sagte Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart.

Grund dafür ist die anhaltende sogenannte Inversionswetterlage: Die Temperaturen steigen mit der Höhe, wie Schuster erklärte. Auf dem Feldberg habe es aktuell Plusgrade, während die kalte Luft unter dem Nebel in den niedrigeren Lagen gefangen sei. Dadurch halte sich auch der Feinstaub hartnäckig in der Luft.

Minusgrade zum Jahreswechsel

In der Silvesternacht fällt laut Schuster kein Niederschlag. Sturmböen gebe es erst oberhalb von 800 Metern. »Da muss ich dann schon aufpassen, wenn ich ein Feuerwerk zünde bei Sturmböen von 70km/h«, sagte Schuster. Für die niedrigeren Lagen bestehe allerdings keine Gefahr. Die Temperaturen liegen zum Jahreswechsel in Baden-Württemberg primär im Minusbereich, die Tiefstwerte liegen bei plus zwei bis minus sechs Grad. Außerdem könnte der Himmel im Norden bedeckt sein.

Das neue Jahr beginnt dann mit der kompletten Auflösung der Nebelschwaden. Der Vorhersage zufolge wird es heiter bis sonnig und deutlich wärmer mit Höchstwerten zwischen sechs Grad im Bergland und bis zu zwölf Grad bei Freiburg.

Einen Wetterumschwung gibt es laut Schuster erst im neuen Jahr: Am Donnerstag soll ein Sturmtief über Baden-Württemberg ziehen, das auch Schnee mit sich bringt. In den Bergen könnten dann 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Die Schneefallgrenze könnte voraussichtlich auf 200 bis 300 Meter sinken. Bis auf die tiefsten Lagen dürfte Schneeregen und Schnee möglich sein. (dpa)