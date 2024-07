Karlsruher SC verliert Test gegen Podolski-Club mit 0:3

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Karlsruher SC hat im Trainingslager auch sein zweites Vorbereitungsspiel auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Das Team von Trainer Christian Eichner unterlag dem früheren deutschen Nationalspieler Lukas Podolski und Gornik Zabrze aus Polen mit 0:3 (0:1). Die Treffer erzielten Piotr Krawczyk, der einen Schuss abfälschte (36.), Luka Zahovic (48./Elfmeter) und Aleksander Buksa (79.). Auf dem Weg nach Österreich hatte Karlsruhe ein 0:2 gegen Viktoria Pilsen kassiert.

Am Samstag (17.00 Uhr) bestreitet der KSC in Neukirchen am Großvenediger gegen HNK Rijeka aus Kroatien einen weiteren Test. Tags darauf geht es zurück in die Heimat.