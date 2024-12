Karlsruhe springt nach Sieg in Paderborn an Tabellenspitze

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Karlsruher SC ist neuer Spitzenreiter in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Badener gewannen beim SC Paderborn mit 2:1 (2:1). Paderborn hingegen verpasste nach dem dritten Spiel ohne Sieg den Spitzenplatz und fiel vorübergehend auf Rang sechs zurück. Der 1. FC Kaiserslautern oder der 1. FC Köln, die sich am Sonntag im direkten Duell gegenüberstehen, sowie Hannover 96 können noch am KSC in der Tabelle vorbeiziehen.

Die Tore vor 14.362 Zuschauern erzielten Sebastian Jung (16. Minute) und Budu Siwsiwadse (35.). Raphael Obermair (45./Foulelfmeter) schaffte für die Ostwestfalen den Anschlusstreffer. Während es für Karlsruhe der erste Erfolg gegen den SC nach zuletzt sieben sieglosen Partien war, kassierte SC-Coach Lukas Kwasniok erstmals eine Niederlage in seiner Profi-Trainerlaufbahn gegen seinen Ex-Verein.

KSC kontert eiskalt

Beide Teams spielten in Trauerflor und erwiesen den Opfern von Magdeburg vor dem Anpfiff bei einer Schweigeminute ihre Anteilnahme. Von Beginn an bestimmte Paderborn das Spiel. Der KSC wartete ab, nutzte aber die erste Offensivaktion zur überraschenden Führung. Paderborns erste Möglichkeit durch Tjark Scheller wurde auf der Linie geklärt. Den direkten Gegenzug nutzte KSC-Torjäger Siwsiwadse nach einem Fehler von SC-Schlussmann Markus Schubert zum 2:0.

Noch vor der Pause gelang dem SC zumindest noch der Anschlusstreffer. Marcel Beifus hatte Felix Platte im Strafraum gefoult, was nach Videobeweis zum Strafstoß führte. Dieses Tor gab den Hausherren neues Selbstvertrauen, die nach Wiederanpfiff entschlossen aus der Kabine kamen, aber im Abschluss glücklos blieben. Allerdings ließ der KSC um seinen starken Torwart Max Weiß auch wenig zu. Ein Tor von Platte wurde wegen Abseits aberkannt.