Karambolage mit mehreren Fahrzeugen auf der A6

An einem Stauende auf der A6 hat es einen Unfall gegeben. (Symbolfoto)

Auf der Autobahn 6 ist es zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Zwei Menschen verletzten sich leicht. Polizeiangaben zufolge fuhr zunächst ein Lastwagen an einem Stauende auf einen Sprinter auf, der wiederum auf einen Autotransporter geschleudert wurde. Der Autotransporter wurde auf einen weiteren Autotransporter geschoben. Es entstand ein kilometerlanger Stau. Die Polizei schätzte den Schaden auf 260.000 Euro. Der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim wird an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg abgeleitet.

Pressemitteilung