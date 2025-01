»Kann sofort helfen«: Heidenheim setzt auf Siwsiwadse

Trainer Frank Schmidt setzt große Hoffnungen in Heidenheims Neuzugang Budu Siwsiwadse.

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga große Hoffnungen in Neuzugang Budu Siwsiwadse. Der Georgier werde gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) direkt spielen, kündigte Schmidt an. »Ich glaube, dass er sofort helfen kann«, sagte der 51-Jährige über den Winter-Einkauf vom Karlsruher SC.

Seit Ende September ohne Liga-Sieg

Für die Badener hatte Siwsiwadse in der Zweitliga-Hinrunde zwölf Tore erzielt. Vor einer Woche war der Nationalstürmer zum FCH gewechselt. Nicht nur wegen seiner individuellen Qualitäten sei der 30-Jährige wertvoll, erklärte Schmidt. Mit seiner »Erfahrung und Ruhe« könne Siwsiwadse den Mitspielern sicher helfen, so der Coach. »Orientierung ist wichtig in unserer Situation.«

Die Heidenheimer holten aus den vergangenen neun Pflichtspielen nur einen Punkt. In der Liga haben sie seit dem 2:0 beim FSV Mainz 05 Ende September nicht mehr gewonnen. In der Tabelle liegen sie auf dem Relegationsrang 16.

Maloney nicht im Kader

Gegen Union will Schmidt direkt ein Zeichen setzen und signalisieren, dass man bereit sei, »das Feld ein Stück weit von hinten aufzurollen«. In den letzten Wochen des vergangenen Jahres hatte sich die Stimmung auf der Ostalb spürbar verschlechtert, der Trainer seine Mannschaft mitunter scharf kritisiert.

Mittelfeldspieler Lennard Maloney wird indes auch gegen die Berliner nicht dabei sein. Der US-Amerikaner hat dem Club seinen Wechselwunsch mitgeteilt. Das sei »völlig in Ordnung« meinte Schmidt. Er setze aber auf Spieler, »die den Fokus bei uns haben«. Maloney könnte laut Sky nach Mainz wechseln.