Jugendlicher bei Pedelec-Unfall schwer verletzt

Bei dem Versuch, eine Landstraße mit dem Pedelec zu überqueren, ist ein 15-Jähriger im Landkreis Ludwigsburg mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Samstagnachmittag mit zwei Freunden auf einem abschüssigen Radweg bei Vaihingen an der Enz in Richtung des Ortsteils Horrheim, der eine Landstraße kreuzt. Dort war ein 53-Jähriger mit seinem Wagen unterwegs.

Der Jugendliche auf dem Pedelec konnte nach Polizeiangaben beim Überqueren der Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der rechten Seite des vorbeifahrenden Autos. Der 15-Jährige kam in ein Krankenhaus. Einen Helm hatte er laut Polizei nicht getragen.