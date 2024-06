Aktuell Land

Journalist frei: Keine verbotene Vereinigung unterstützt

Nach einem siebenwöchigen Strafprozess ist ein Journalist des Freiburger Senders Radio Dreyeckland vom Landgericht Karlsruhe freigesprochen worden. Der 38-Jährige unterstützte mit dem Verlinken einer Internetseite in einem Artikel nicht weiteres Handeln einer verbotenen Vereinigung, wie die Staatsschutzkammer des Gerichts am Donnerstag entschied. Das Verfahren, das nach Ansicht der Verteidigung grundsätzliche Bedeutung für die Pressefreiheit in Deutschland hatte, lief seit Mitte April.