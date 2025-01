Jack Russell Terrier aus Zwinger entführt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hat einen Hund aus seinem Zwinger entführt. Nach Polizeiangaben ist der Jack Russel Terrier in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Aussiedlerhof in Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gestohlen worden. Der Unbekannte sei mit dem Tier dann in die Nacht verschwunden.

Die Polizei sucht den Angaben zufolge nach dem Täter. Der Hund hat ein schwarz-weißes Fell. Pfoten und Hinterkopf sind demnach weiß. Ein Sprecher konnte am Samstag keine weiteren Angaben zu dem Fall machen.