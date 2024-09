International gesuchter Verbrecher am Stuttgarter Flughafen gefasst

Der Flüchtige kam mit einem Flug aus Kosovo in Stuttgart an. (Symbolbild)

STUTTGART. Die Bundespolizei hat am Flughafen Stuttgart einen Mann gefasst, der von den griechischen Behörden mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Der 39-Jährige kam mit einem Flug aus Pristina (Republik Kosovo) an, teilte die Polizei mit. Der Albaner war 2014 in Griechenland zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Totschlags und illegalen Waffenbesitzes und -gebrauchs verurteilt worden.

Anfang 2023 entkam der Mann während einer Haftlockerung. In Stuttgart wurde er einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Nun soll das Oberlandesgericht über seine Auslieferung nach Griechenland entscheiden. (dpa)