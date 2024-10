Infoportal unterstützt bei Suche nach Unternehmensnachfolge

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) kündigt ein neues Infoportal für die Suche nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern für Unternehmen an. (Archivbild)

Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium will bei der Suche nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern für Unternehmen mit einem Informationsportal noch mehr über die vorhandenen Unterstützungsangebote informieren. Das neue Portal mit dem Namen NachfolgeBW.de werde am 18. November freigeschaltet, teilte Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in Stuttgart mit. Es gehe darum, den Mittelstand im Land beim Generationswechsel zu unterstützen und somit Wertschöpfung, Arbeitsplätze und auch die Versorgung und somit Lebensqualität im Land zu erhalten.

»Wir beobachten außerdem seit Jahren rückläufige Zahlen bei der familieninternen Übergabe, so dass die aufwendigere Suche von externen Übernehmern immer häufiger notwendig wird«, so die Ministerin. Und genau hier wolle man mit der Kampagne ansetzen und unterstützen.

Das Institut für Mittelstandsforschung erwartet 27.300 Übergaben von übernahmefähigen Unternehmen für die Jahre 2022 bis 2026 in Baden-Württemberg, also gut 5.400 Übergaben pro Jahr, wie das Wirtschaftsministerium weiter mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden im Südwesten nach Angaben des Statistischen Landesamtes rund 7.000 Nachfolgen angetreten. Aufgrund der Altersstruktur der Gesellschaft sei mit einer Zunahme an Übergaben zu rechnen.

»Für uns glasklar, dass bei dieser Sachlage gehandelt werden muss, weshalb diese Landeskampagne ein erster Schritt auf dem Weg ist, wieder mehr Nachfolgende für unsere attraktiven Unternehmen im Land zu gewinnen – Informationsveranstaltungen und Info-Portal dürfen aber nicht die einzige Maßnahme bleiben«, sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Christian Erbe. Es brauche auch konkrete Unterstützung durch Beratungsförderung für Übergebende.

Wirtschaftsministerium