Hunderte bei Demos gegen rechte Kundgebung erwartet

Zum 86. Jahrestag der Pogromnacht hat die Partei Die Rechte in Karlsruhe eine kleine Kundgebung angekündigt, zu der mehrere Gegendemos mit zusammen mehr als 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet sind. Die Rechte erwartet nach Angaben der Stadt 10 bis 15 Menschen am Bahnhof im Stadtteil Durlach. Wie viele Menschen am Samstagnachmittag auf beiden Seiten tatsächlich kommen, wird sich zeigen.

Die Polizei rechnet laut einem Sprecher nicht mit Konflikten. Es sei eine angemessene Zahl an Beamten und Beamtinnen vor Ort, um zu gewährleisten, dass die Kundgebung sowie die Demonstrationen gegen rechts durchgeführt werden könnten.

Die Stadt hat Auflagen wie ein Uniformverbot für die Versammlung vorgesehen, wie ein Sprecher mitteilte. Alkoholkonsum und Marschieren seien untersagt. Für die anderen angemeldeten Versammlungen sei unter anderem die Lautstärke insbesondere bei Rede- und Musikbeiträgen beschränkt worden. Der Bahnhof Durlach bleibt den Angaben zufolge voraussichtlich fußläufig erreichbar. Der Zugverkehr soll nicht beeinträchtigt werden.

Historisches Datum

Am 9. November wird bundesweit an die Opfer der nationalsozialistischen Pogrome und an die systematische Ermordung der europäischen Juden erinnert. So ist etwa in Stuttgart auf dem Schlossplatz eine Kundgebung für Demokratie und Menschenrechte geplant.

In der Nacht auf den 10. November 1938 hatten im Deutschen Reich Synagogen gebrannt. Zudem begannen unter den Nationalsozialisten direkte und gezielte Gewaltaktionen gegen die jüdische Bevölkerung. Solche gewalttätigen Verfolgungen, die sich gegen Minderheiten in einem Staat richten, bezeichnet man laut der Bundeszentrale für politische Bildung als Pogrome. Das Wort komme aus dem Russischen und bedeute Verwüstung, Unwetter.

Am 9. November gab es auch in anderen Jahren historische Ereignisse für Deutschland: So wurde 1918 an dem Tag die erste deutsche Republik ausgerufen. 1989 fiel die Berliner Mauer.