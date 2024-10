Honigspur verrät Einbrecher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Honigspur hat einen Einbrecher in Hemsbach bei Mannheim verraten. Polizisten entdeckten die klebrige Masse, die sie von einer Schule bis zu einem Wohnhaus in der Nähe führte, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Dort nahmen sie einen 27 Jahre alten Mann fest. In der Wohnung fanden die Beamten zudem klebrige, verschmierte Kleidung sowie einen Teil der Beute.

Der mutmaßliche Einbrecher war nach Polizeiangaben in der Nacht auf Mittwoch in die Schule eingestiegen und auf der Suche nach Wertgegenständen auf Kisten mit Honiggläsern gestoßen. Er versuchte, sie zu stehlen, ließ sie aber fallen und hinterließ bei seiner Flucht eine süße Spur. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten.