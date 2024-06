Aktuell Land

Hoher Schaden nach Feuer in Sporthalle: Drei Verletzte

Unbekannte sollen in einer Sporthalle in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) eine Handtuchrolle im Umkleidebereich angezündet und so einen geschätzten Schaden von 150.000 Euro verursacht haben. Drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Sie hätten nachgeschaut, ob sich jemand im Bereich des Feuers aufhalte und dabei den Rauch eingeatmet.