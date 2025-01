Hoffenheims John kehrt zu Fürth zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Abwehrspieler Marco John verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und kehrt zurück zur SpVgg Greuther Fürth. Der Linksverteidiger wechselt ablösefrei zum Zweitligisten, an den er bereits in der Saison 2022/2023 von Hoffenheim verliehen worden war. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2026, samt Option auf ein weiteres Jahr. Dies teilten die Vereine mit.

»Marco ist hier in Fürth ja noch vielen sehr positiv in Erinnerung und hat bei seiner damaligen Leihe gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt«, sagte SpVgg-Sportdirektor Stephan Fürstner. John, der nach seinem Kreuzbandriss im Spätsommer 2023 wieder Spielpraxis sammeln will, fügte hinzu: »Der Kontakt zu einigen Spielern ist nie abgerissen.«