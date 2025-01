Hoffenheim in der Europa League gegen England-Club

Die TSG 1899 Hoffenheim mit Coach Christian Ilzer muss in der Europa League gegen Tottenham Hotspur ran.

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim will in der Europa League noch die Zwischenrunde erreichen. Die Kraichgauer sind am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) im heimischen Stadion gegen den englischen Club Tottenham Hotspur gefordert. Die TSG braucht dringend Punkte, denn nach aktuellem Stand wäre die Mannschaft von Coach Christian Ilzer ausgeschieden.En Sieg gegen den Tabellen-15. der Premier League käme da gerade recht. »Aufgrund der Tabellensituation müssen wir gewinnen«, sagte Ilzer. Mit gerade einmal sechs Punkten nach sechs Europa-League-Spielen liegt Hoffenheim auf Rang 26, außerhalb der Play-off-Plätze.

»Tottenham gehört zur Elite Europas. Ich freue mich auf das Spiel, es wird eine große Herausforderung. Besonders defensiv. Wir haben positiven Druck und wollen uns der Challenge stellen, unabhängig von der Tabellensituation«, sagte Ilzer über das Spiel im ausverkauften Stadion.