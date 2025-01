Hoffenheim in der Bundesliga gegen Frankfurt gefordert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim muss das Bundesliga-Heimspiel gegen Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt ohne mehrere Schlüsselspieler in Angriff nehmen. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) fehlt unter anderem Kapitän Oliver Baumann, der wegen einer Sehnenverletzung im Fuß möglicherweise länger aussetzen muss. Auch Alexander Prass (grippaler Infekt) wird nicht dabei sein.

Hoffenheim hat am Donnerstag in der Europa League beim 2:3 gegen Tottenham Hotspur einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. In der Tabelle belegt die Elf von Trainer Christian Ilzer Rang 28. Die Gäste aus Hessen hingegen sind in der Europa League Zweiter. In der Bundesliga geht es für die TSG gegen den Abstieg.