Hoffenheim erwartet Freiburg zum Baden-Duell

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim erwartet am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den SC Freiburg zum baden-württembergischen Landesduell. Nach nur einem Sieg in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen braucht Hoffenheim Punkte, um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen. Freiburg hat allerdings vier der zurückliegenden fünf Begegnungen in Hoffenheim gewonnen. Eine endete unentschieden.

Die Gäste aus dem Breisgau wollen mit einem weiteren Erfolg ihren Platz im oberen Tabellendrittel festigen und das überraschende DFB-Pokal-Aus beim Drittligisten Arminia Bielefeld vergessen machen. Der Sport-Club muss weiter auf den gesperrten Junior Adamu verzichten. Hoffenheim fehlen unter anderen die verletzten Marius Bülter und Florian Grillitsch.