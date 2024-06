Hoffen auf Sonnenschein: »Southside«-Festival endet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Besucher des »Southside«-Festivals hoffen nach zwei regenreichen Tagen auf ein trockenes Finale. Auf der Bühne in Neuhausen ob Eck werden am Sonntag noch einmal zahlreiche Bands und Künstler erwartet - darunter die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne sowie die deutschen Rapper K.I.Z und Sido. Rund 65 000 Besucher wurden auf dem ausverkauften Festival auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen erwartet.

Das »Southside« und das gleichzeitig stattfindende »Hurricane« in Niedersachsen gehören zu den größten Rockfestivals in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr etwa der international gefeierte Popstar Ed Sheeran, die britische Metalband Bring Me The Horizon, die Hamburger Band Deichkind, Sängerin Ayliva und das erfolgreiche Produzenten-Kollektiv Glockenbach.

Wegen Starkregens forderten die Veranstalter die Besucher immer wieder dazu auf, ihre Zelte zu sichern und in wetterfester Kleidung zu kommen. Man beobachte die Wetterlage fortlaufend, hieß es schon am Freitagabend. Der Deutsche Wetterdienst hatte viel Regen und Gewitter vorhergesagt.

Schon zum Festivalauftakt am Freitag war das Festivalgelände sehr matschig. Viele Musikfans ließen sich davon aber nicht bremsen und tanzten in den Pfützen.

