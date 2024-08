Hochwasserzentrale: starke Wasserstandsanstiege möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen lokal teils extrem heftigen Starkregens sind in der Nacht und am Mittwoch starke Anstiege der Wasserpegel an manchen Bächen und kleinen Flüssen in Baden-Württemberg möglich. »In bebauten Gebieten kann es beim Auftreten von Starkniederschlägen im Einzelfall zu örtlichen Überlastungen der Kanalisation und zu schnellen Überflutungen von Straßen, Kellern, Unterführungen und Tiefgaragen kommen«, teilte die Hochwasserzentrale mit. »Auch außerorts sind Überflutungen von Straßen möglich.« Es bestehe aber keine überregionale Hochwassergefahr an größeren Flüssen.