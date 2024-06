Streit um geplantes Mehrfamilienhaus. Eigentümer des Dichterhauses am Bodensee rufen den Landtag an

Das Haus von Hermann und Mia Hesse in Gaienhofen. Ein Bauprojekt in nächster Nähe bereitet den Eigentümern Sorgen. FOTO: FRICKER Das Haus von Hermann und Mia Hesse in Gaienhofen. Ein Bauprojekt in nächster Nähe bereitet den Eigentümern Sorgen. FOTO: FRICKER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.