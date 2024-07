Heißgelaufener Motor beim Mähdreschen - Getreidefeld brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Getreidefeld bei Ulm hat beim Mähdreschen gebrannt. Brandursache soll ein heißgelaufener Motor am Mähdrescher in Kombination mit den hochsommerlichen Temperaturen sein, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde dabei niemand. Der 35 Jahre alte Fahrer entdeckte, dass hinter ihm das abgeerntete Feld brannte. Er brachte sich und sein Fahrzeug in Sicherheit. Der Brand, bei dem etwas weniger als ein Hektar angebaute Fläche verbrannt wurde, konnte gelöscht werden. Die Schadenssumme ist bislang noch unklar.