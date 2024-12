Hausdach fängt Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines Gebäudeteils in Freudenstadt ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Dach eines Anbaus sei an Heiligabend in Brand geraten. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Kenntnisstand von einem technischen Defekt aus.

Der Hausteil, in dem es gebrannt hat, sei derzeit nicht bewohnt, hieß es weiter. Alle anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind den Angaben zufolge unbeschädigt geblieben.