Hausbewohner geraten mit Handwerkern aneinander - Verletzte

Bewohner eines Hauses im Kreis Rottweil haben sich am Samstagmorgen so sehr von Handwerkern gestört gefühlt, dass sie mit ihnen aneinander gerieten. Bis zu zehn Personen sollen an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein, bei der es mehrere Leichtverletzte gab, wie die Polizei mitteilte. Wie viele Handwerker an der Auseinandersetzung beteiligt waren, war noch unklar.

Die Handwerker hatten gegen 8.40 Uhr im Treppenhaus des Gebäudes in Schramberg gearbeitet. Zunächst seien die Bewohner verbal mit ihnen aneinandergeraten. Schließlich soll ein Mann - mutmaßlich auch Bewohner des Hauses - gedroht haben, weitere Männer anzurufen, wenn die Handwerker die Arbeiten nicht einstellen würden. Die Situation sei dann eskaliert.

Gegen die Beteiligten werde nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und konnte die Lage wieder beruhigen, wie sie mitteilte.