Haftbefehl nach Messerattacke in Stuttgart

Ein 41 Jahre alter Mann soll einen 28-Jährigen in der Stuttgarter Innenstadt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Gegen den Verdächtigen sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die beiden Männer waren den Angaben zufolge am Samstagnachmittag in Streit geraten.

Wenig später nahmen die alarmierten Einsatzkräfte den 41-Jährigen in einem Hinterhof fest. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat seien unklar.