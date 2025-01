Glatteis: Mehr als 120 Autounfälle in Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Auf spiegelglatten Straßen hat die Polizei in Baden-Württemberg im Ostalbkreis, im Rems-Murr-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall am Morgen insgesamt mehr als 120 Unfälle gezählt. Autofahrer sollten langsam und vorausschauend fahren und nicht plötzlich bremsen. »Das sind Bedingungen, die verzeihen einem einfach weniger«, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen.

Zahlreiche Unfälle gab es am Morgen auch in anderen Teilen des Landes, darunter im Landkreis Ludwigsburg, in Heilbronn und in Reutlingen. Mehrere Menschen wurden verletzt, meist blieb es nach ersten Erkenntnissen bei Sachschäden. (dpa)