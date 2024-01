Glatte Straßen: 16 witterungsbedingte Unfälle in der Region

Am Mittwochmorgen waren die Straßen in der Region - hier die B27 - glatt.

REUTLINGEN/TÜBINGEN. In den vier Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Zollernalbkreis und Esslingen ist es in der Nacht zwischen 5 Uhr und 10.30 Uhr in der Früh zu insgesamt sechzehn witterungsbedingten Unfällen gekommen. Im Vergleich zu anderen Wintertagen, sei das eine geringe Zahl, ordnet Martin Raff, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Reutlingen, ein.

Bei den Unfällen seien die Fahrer in den meisten Fällen aufgrund der Glätte von der Straße abgekommen. »Wir hatten einen Unfall, bei dem der Lenker gegen eine Mauer gerutscht ist. Der Schaden am Fahrzeug ist dabei recht hoch, aber ansonsten ist nichts passiert«, erklärt Wörner. Die Straßen in den vier Landkreisen, für die das Polizeipräsidium zuständig ist, seien Dank des Streudienstes frei gewesen. Als Vorteil sieht Wörner auch, dass die Menschen auf das Wetter eingestellt waren.

30 Unfälle in Konstanz

Die Sprecher der Polizeipräsidien in Freiburg, Stuttgart, Offenburg, Ravensburg sprachen am Morgen von einzelnen Unfällen, dabei blieb es jedoch vor allem bei Sachschäden. Andernorts sollen größere Einsätze auf den glatten Straßen zunächst ausgeblieben sein, etwa in Mannheim, Heilbronn, Karlsruhe sowie in Aalen und Ludwigsburg. Wie ein Polizeisprecher in Konstanz am Mittwoch mitteilte, hat es etwa 30 Unfälle gegeben. Zwei Menschen wurden demnach leicht verletzt. (dpa/sapo)